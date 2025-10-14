  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водителю не хватило мест на парковке, и он просто встал на дороге - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водителю не хватило мест на парковке, и он просто встал на дороге

В Туле водителю не хватило мест на парковке, и он просто встал на дороге

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Екатерина прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые напротив дома №5 по ул. Максима Горького в Туле. На записи видно легковушку, которая с включенной аварийкой стоит на проезжей части. Знака аварийной остановки у автомобиля не видно.

«Снято 7 октября, в 11:40. Мест на парковке не было, Opel просто остановился на дороге. Слева едет трамвай, на дороге - этот Opel. Видимо, как в поговорке – «не трамвай, объедешь», что и пришлось сделать», - сообщила автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина встретили наглый автобус
Дежурная часть
На пр. Ленина встретили наглый автобус
сегодня, в 22:24, 4 213 1
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 66 2950 7
В Туле водитель такси решил, что ему можно на красный
Дежурная часть
В Туле водитель такси решил, что ему можно на красный
вчера, в 17:20, 3 914 0
На ул. Кауля водитель ВАЗа наплевал на ПДД и дорожную разметку
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель ВАЗа наплевал на ПДД и дорожную разметку
12 октября, в 20:00, 11 1701 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 18:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 51 895 -5
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
сегодня, в 21:47, 39 429 1
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
Жизнь Тулы и области
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
сегодня, в 18:55, 37 1094 -10
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Жизнь Тулы и области
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
сегодня, в 16:17, 30 1688 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы
Тульская область готовится к празднованию 650-летия Куликовской битвы
До конца года для Тулы купят два новых троллейбуса
До конца года для Тулы купят два новых троллейбуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.