До конца года для Тулы купят два новых троллейбуса

Для Тулы купят два новых троллейбуса. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте рассказал глава администрации Илья Беспалов.

— У нас с троллейбусами всегда была проблема. Она и сейчас остается. Мы на регулярной основе по 4-6 троллейбусов в год покупаем. Я дал поручение — в этом году купим еще два. Модель — «Авангард». Дорогая история, конечно, — 27-28 млн рублей каждая единица. Но это надо делать, надо обновлять общественный транспорт, — рассказал Илья Ильич.

По словам сити-менеджера, два новых троллейбуса выйдут в рейсы до конца года.