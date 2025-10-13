Где в Туле не будет света 14 октября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б,
- ул. Краснодонцев, 28-86 (чётн.), 29-87 (нечётн.),
- ул. Белинского, 70,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а,
- ул. Комарова, 33, 35, 36,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
- ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
- ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
- пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
- пер. Докучаева, 1-6,
- пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2,
- ул. 1-я Песчаная, 18-27,
- 5-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
- ул. Нестерова, 30-62, 78-88 (чётн.), 39-61, 79-93 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 39-а,
- ул. Бородина, 6,
- Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б.