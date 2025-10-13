  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 14 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 14 октября

Где в Туле не будет света 14 октября

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б,
  • ул. Краснодонцев, 28-86 (чётн.), 29-87 (нечётн.),
  • ул. Белинского, 70,
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а,
  • ул. Комарова, 33, 35, 36,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-б,
  • ул. Газовая, 26-34 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35,
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.), 2,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
  • пер. Докучаева, 1-6,
  • пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2,
  • ул. 1-я Песчаная, 18-27,
  • 5-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 30-62, 78-88 (чётн.), 39-61, 79-93 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 39-а,
  • ул. Бородина, 6,
  • Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет светагде в Туле отключат светплановые отключения электроэнергии
Место
Тула
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
Жизнь Тулы и области
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
сегодня, в 18:33, 60 831 -18
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
сегодня, в 12:09, 29 5196 -5
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
Дежурная часть
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
сегодня, в 13:52, 22 3246 0
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
Жизнь Тулы и области
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
сегодня, в 19:07, 21 408 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дрифтер из Петровского квартала остался без колёс
Дрифтер из Петровского квартала остался без колёс
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.