Трое подростков в Туле обнесли вейпшоп на 300 тысяч рублей

В Туле трое подростков подозреваются в краже в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 27 сентября двое 16-летних подозреваемых с 15-летним подельником проникли в вейпшоп, расположенный на улице Максима Горького. Оттуда они утащили деньги и электронные сигареты. Ущерб от их действий составил 300 000 рублей.

— В настоящее время несовершеннолетние задержаны, с ними работают следователи. Принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, а также устанавливаются причины и условия совершения подростками данного преступления, — добавили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.