  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области сформируют новый состав территориальных избирательных комиссий - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области сформируют новый состав территориальных избирательных комиссий
Фото Избирательной комиссии Тульской области.

В Тульской области сформируют новый состав территориальных избирательных комиссий

Срок полномочий — 2025–2030 гг.

В пятницу, 10 октября, состоялось внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Она утвердила перечень, количественный состав и места нахождения территориальных избиркомов срока полномочий 2025–2030 гг.

Всего в состав 29 территориальных избирательных комиссий войдет более 250 человек — от 7 до 12 в каждой. Самая многочисленная — Новомосковского района (12 членов комиссии).

Члены комиссий будут назначены на основании предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы, предыдущего состава ТИК.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
избирательная комиссия Тульской области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
вчера, в 09:00, 113 3227 -19
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
Жизнь Тулы и области
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
вчера, в 11:49, 83 2709 0
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Дежурная часть
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
вчера, в 15:23, 46 1807 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
вчера, в 11:03, 69 1477 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В центре Тулы водитель грубо нарушил ПДД
В центре Тулы водитель грубо нарушил ПДД
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выпадения подростка из автобуса в Туле
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выпадения подростка из автобуса в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.