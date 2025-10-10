В Тульской области сформируют новый состав территориальных избирательных комиссий

Фото Избирательной комиссии Тульской области.

В пятницу, 10 октября, состоялось внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Она утвердила перечень, количественный состав и места нахождения территориальных избиркомов срока полномочий 2025–2030 гг.

Всего в состав 29 территориальных избирательных комиссий войдет более 250 человек — от 7 до 12 в каждой. Самая многочисленная — Новомосковского района (12 членов комиссии).

Члены комиссий будут назначены на основании предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы, предыдущего состава ТИК.