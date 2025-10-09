Школьник жестоко избил одноклассника в Киреевске: СК организовал проверку

А в школе усилят контроль дежурных администраторов.

Ранее мы писали, что 1 октября в Октябрьском центре образования в Киреевском районе 14-летний школьник избил одноклассника. 13-летний пострадавший получил перелом позвонка.

После инцидента в региональном Следственном комитете организована и проводится процессуальная проверка по факту халатности сотрудников учебного заведения.

В областном минобре добавили, что по факту драки между учащимися комитетом по образованию администрации муниципального образования Киреевского района организована проверка. В настоящий момент в школе усилен контроль дежурных администраторов на перемене.