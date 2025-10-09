Фото Дмитрия Дзюбина.

11 октября на Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала». Об этом сообщает управление физической культуры и спорта администрации Тулы.

Соревнования проведет клуб активного отдыха «Скитулец». В них примут участие восемь команд из Тулы, Рязани, Москвы, Московской области, Смоленска. Среди участников — титулованные спортсмены, победители и призеры различных гребных соревнований.

В программе фестиваля несколько видов гонок (гонка с выбыванием, эстафета, гонка преследования), по итогам которых подсчитывается командный зачет.

Завершится мероприятие выставочным матчем по сапполо.

Это игра на воде, в которой игроки стараются забросить мяч в ворота противника специальными веслами, стоя на сапе. В матче примут участие ведущие игроки команд, играющих в открытом первенстве Московской области.

Фестиваль начнется в 9.30 парадом всех команд на акватории кремлевского канала Казанской набережной. 0+