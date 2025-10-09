  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. На Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала»
Фото Дмитрия Дзюбина.

На Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала»

Завершится мероприятие выставочным матчем по сапполо.

11 октября на Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала». Об этом сообщает управление физической культуры и спорта администрации Тулы. 

Соревнования проведет клуб активного отдыха «Скитулец». В них примут участие восемь команд из Тулы, Рязани, Москвы, Московской области, Смоленска. Среди участников — титулованные спортсмены, победители и призеры различных гребных соревнований.

В программе фестиваля несколько видов гонок (гонка с выбыванием, эстафета, гонка преследования), по итогам которых подсчитывается командный зачет.

Завершится мероприятие выставочным матчем по сапполо.

Это игра на воде, в которой игроки стараются забросить мяч в ворота противника специальными веслами, стоя на сапе. В матче примут участие ведущие игроки команд, играющих в открытом первенстве Московской области.

Фестиваль начнется в 9.30 парадом всех команд на акватории кремлевского канала Казанской набережной. 0+

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 15:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Кубок кремлевского каналаSUP-фестиваль
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
сегодня, в 07:00, 97 848 3
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
Дежурная часть
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
вчера, в 13:35, 151 5597 -10
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
сегодня, в 09:00, 42 1229 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
сегодня, в 11:03, 27 643 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Школьник жестоко избил одноклассника в Киреевске: СК организовал проверку
Школьник жестоко избил одноклассника в Киреевске: СК организовал проверку
Педофил из Алексина рассылал школьницам порно
Педофил из Алексина рассылал школьницам порно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.