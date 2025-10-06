  1. Моя Слобода
В Туле вывезли бесхозные автомобили у домов на улицах Кауля и Морозова
Фото прокуратуры Тульской области.

В Туле вывезли бесхозные автомобили у домов на улицах Кауля и Морозова

Ответственное лицо получило представление от прокуратуры.

Прокуратура Центрального района Тулы по обращению местной жительницы выяснила, что в районе улиц Кауля и Морозова вблизи детского сада и жилых домов долгое время стояли бесхозные автомобили (с деформированными колесными дисками, спущенными шинами и значительными внешними повреждениями).

Администрация города своевременно не реагировала на проблему, нарушая нормы благоустройства.

«Во исполнение требований представления, внесенного прокуратурой района начальнику управления, проведена работа по установлению собственников брошенных транспортных средств», — отметили в региональной прокуратуре. 

Автомобили с территорий эвакуировали. 


 

сегодня, в 12:01 +3
