В Туле вывезли бесхозные автомобили у домов на улицах Кауля и Морозова

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Центрального района Тулы по обращению местной жительницы выяснила, что в районе улиц Кауля и Морозова вблизи детского сада и жилых домов долгое время стояли бесхозные автомобили (с деформированными колесными дисками, спущенными шинами и значительными внешними повреждениями).

Администрация города своевременно не реагировала на проблему, нарушая нормы благоустройства.

«Во исполнение требований представления, внесенного прокуратурой района начальнику управления, проведена работа по установлению собственников брошенных транспортных средств», — отметили в региональной прокуратуре.

Автомобили с территорий эвакуировали.



