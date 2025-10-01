  1. Моя Слобода
Соседи: Трупы погибших собак из запертой квартиры никто так и не вывез

Соседи: Трупы погибших собак из запертой квартиры никто так и не вывез

«Двери заперты, окна закрыты, они внутри», — другие жильцы опровергли информацию.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 9 по улице Галкина, где взаперти погибли овчарки со щенками. Напомним, владельца собак, предположительно, арестовали, поэтому животные остались в закрытой квартире.

«Я соседка снизу. Его бывшая жена не жила с ним много лет. В квартире её сыну отписана доля, поэтому мы связались с ней лично. Трупы животных никто так и не вывез! Все они там до сих пор! Квартира закрыта, окна все тоже закрыты. Отопление работает, животные разлагаются! Полиция должна была вскрыть квартиру в присутствии жены, но наряд не приехал. Другие соседи отмалчиваются или дают неверную информацию», — сообщила Светлана Харламова.

Ранее Myslo со ссылкой на соседей сообщал, что спустя 2-3 недели отсутствия владельца в запертой квартире зареченской девятиэтажки погибли собаки. Соседи обращались в МЧС и полицию с просьбами спасти животных, но им никто не помог.

вчера, в 10:38 0
