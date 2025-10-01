  1. Моя Слобода
«Светофоры не сломались!»: тулякам объяснили причину очередей на переход проспекта Ленина

«Светофоры не сломались!»: тулякам объяснили причину очередей на переход проспекта Ленина

Ранее жители в соцсетях сообщали о неисправных светофорах на Зеленстрое и в районе педуниверситета.

По утрам на этих светофорах собирались настоящие очереди из туляков, желающих перейти проспект Ленина на свой зеленый. Однако время идет, а светофор всё не переключается.

Некоторые туляки, думая, что светофор сломан, начинали переходить проспект, лавируя между машин.

Как рассказали Myslo в Управлении транспорта администрации Тулы, фазы светофора могут регулировать в ручном режиме, когда движение на этом участке замедляется и начинает собираться пробка. Обычно ручное управление включают по утрам в будни, с 7.40 до 8.30. При этом отсчет времени либо отключается, либо доходит до нуля и замирает.

Позже светофоры снова переходят в автоматический режим.

О ручном управлении гласят таблички, установленные у перехода:

photo_2025-10-01_10-21-56.jpg

вчера, в 11:25 −1
