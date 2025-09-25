Тульского перевозчика ООО «Ирбис» оштрафовали за ряд нарушений 

В Туле прокуратура провела проверку ООО «Ирбис». Компания занимается городскими и междугородними пассажирскими перевозками.

В ходе проверки установлено, что на маршрут Тула — Серебряные Ключи был допущен автобус без техосмотра. В нем не работала кнопка экстренного открывания передней двери, он не был оборудован тахографом и рабочим огнетушителем.

Кроме этого, автобус № 8 не был оснащен средствами звукового и визуального информирования об остановке, что нарушает права инвалидов.

По результатам проверки должностные лица «Ирбиса» привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 7000 рублей.