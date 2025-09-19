В Суворове появились новые точки доступа Wi-Fi

Минцифры Тульской области устанавливает точки доступа Wi-Fi в регионе. В Суворове подключиться к общественной сети теперь можно:
- у остановки «Районная больница» рядом с площадью Сиротенко,
- в районе площади Юрия Макарова.
Скорость входящего и исходящего сигнала — от 4 до 6 Мб/с.
Актуальная карта общественного Wi-Fi доступна на портале «Открытый регион 71»: на ней можно найти 955 точек выхода в интернет.
В Тульской области в тестовом режиме подключаются сервисы:
- портал «Госуслуги»,
- социальные сети и мессенджеры: MAX и «ВКонтакте»,
- карты и такси,
- сервисы операторов связи,
- магазины приложений,
- сайты Президента РФ и Правительства РФ.