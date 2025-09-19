  1. Моя Слобода
В Суворове появились новые точки доступа Wi-Fi
Фото Алексея Пирязева.

До конца сентября новые точки доступа появятся в Алексине, Веневе, Новомосковске и Щекино.

Минцифры Тульской области устанавливает точки доступа Wi-Fi в регионе. В Суворове подключиться к общественной сети теперь можно:

  • у остановки «Районная больница» рядом с площадью Сиротенко,
  • в районе площади Юрия Макарова.

Скорость входящего и исходящего сигнала — от 4 до 6 Мб/с.

До конца сентября точки Wi-Fi появятся в Алексине, Веневе, Новомосковске и Щекино — это общественные пространства, социальные объекты и остановки.
 

Актуальная карта общественного Wi-Fi доступна на портале «Открытый регион 71»: на ней можно найти 955 точек выхода в интернет. 

Ранее Минцифры РФ запустило новый пилотный проект: даже при ограничениях мобильного интернета жители смогут пользоваться важными и полезными сайтами и приложениями.
 

В Тульской области в тестовом режиме подключаются сервисы:

  • портал «Госуслуги»,
  • социальные сети и мессенджеры: MAX и «ВКонтакте»,
  • карты и такси,
  • сервисы операторов связи,
  • магазины приложений,
  • сайты Президента РФ и Правительства РФ.

вчера, в 10:01 0
