Подельник тульского «положенца» получил срок за вымогательство и стрельбу у здания УМВД 

Гражданин по кличке Костыль скрывался от правосудия 5 лет.

В Туле 38-летний Кирилл С. признан виновным в вымогательстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и хулиганстве.

По информации Myslo, обвиняемый по кличке Костыль состоял в преступной группировке, которую организовал криминальный авторитет Юрий Кушников. В 2018 году Кушников и шесть его подельников вымогали деньги у мелкого предпринимателя Вугара Шализаде. По версии следствия, они заявили мужчине, что станут его «крышей» за какие-то 4 000 000 рублей. Тот согласился на условия, заявив, что платить будет частями, и в период с 23 февраля 2019 года по 26 ноября 2019 года передал злоумышленникам 326 800 рублей.

Кроме этого, в апреле 2019 года Костыль вместе со своими знакомыми пытался застрелить человека на парковке у здания УМВД России по Тульской области. После этого мужчина сбежал из города и скрывался от следствия на протяжении 5 лет.

Приговором суда Кириллу С. по совокупности наказаний назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев колонии строгого режима. 

16 сентября, в 12:17 0
приговор судадежурная частьстрельба у здания УМВДТулакриминальный авторитетвымогательство
 

