В Одоеве школьники помогли задержать велосипедного вора

Фото УМВД по Тульской области.

Девятиклассников наградили за смелость и мужество.

В Одоеве полицейские наградили учеников 9-го класса школы им. А. Д. Виноградова за смелость при задержании преступника.

Увидев злоумышленника с похищенным имуществом, ребята не растерялись. Они незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию, а затем, проявив решительность, задержав преступника до прибытия наряда.

«Благодаря их слаженным действиям удалось оперативно пресечь преступление и вернуть велосипед законному владельцу», — сообщили в региональном УМВД.

Ребят наградили благодарственными письмами.