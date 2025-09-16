  1. Моя Слобода
В Одоеве школьники помогли задержать велосипедного вора
Фото УМВД по Тульской области.

В Одоеве школьники помогли задержать велосипедного вора

Девятиклассников наградили за смелость и мужество.

В Одоеве полицейские наградили учеников 9-го класса школы им. А. Д. Виноградова за смелость при задержании преступника. 

Увидев злоумышленника с похищенным имуществом, ребята не растерялись. Они незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию, а затем, проявив решительность, задержав преступника до прибытия наряда.

«Благодаря их слаженным действиям удалось оперативно пресечь преступление и вернуть велосипед законному владельцу», — сообщили в региональном УМВД. 

Ребят наградили благодарственными письмами.

сегодня, в 12:42 +4
