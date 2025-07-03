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Бастрыкин заинтересовался загрязнением воздуха в Новомосковске
Фотографии предоставлены ТРОО «Экологическая защита»

Бастрыкин заинтересовался загрязнением воздуха в Новомосковске

СК проверит компанию «Компаунд».

В приемную Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения ООО «Компаунд» природоохранного законодательства в Новомосковске, сообщает Следственный комитет РФ.

Жители жалуются на то, что после смены руководства в 2022 году и расширения производства на предприятии по переработке каменноугольных смол в атмосферу периодически происходят выбросы токсичных веществ. Люди жалуются на едкий запах и опасаются негативного влияния на здоровье.

— Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, — отмечает комитет.

В СУ СК России по Тульской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Главе регионального управления ведомства поручили представить доклад о проверке лично Бастрыкину.

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Автор:
сегодня, в 13:47 0
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НовомосковскследствиеАлександр Бастрыкин

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