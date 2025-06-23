В Туле пройдут «Большие гастроли» Белгородского театра им. М. С. Щепкина

Фото: beltheatre.ru

Белгородская область подвергается обстрелам, поскольку находится на приграничной территории. Поэтому артисты особенно рады приглашениям на «Большие гастроли» в другие города. В мае театр побывал во Владимире, в июне – в Санкт-Петербурге. В гастрольную программу вошли четыре спектакля.

25 июня – «Поминальная молитва», Григорий Горин

Спектакль вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска» сезона 2023–2024 гг.

Царская Россия, маленькое село Анатовка, где евреи соседствуют с русскими – вместе празднуют праздники, вместе переживают невзгоды. Колесо истории безжалостно ко всем – и к жителям Анатовки тоже. Старый молочник Тевье, отец пяти дочерей, проживает свою судьбу на глазах зрителей…

Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский.

Художник-постановщик – Наталья Лось.

В спектакле заняты: народная артистка России Марина Русакова, заслуженные артисты России Ирина Драпкина, Иван Кириллов, Виталий Бгавин, артисты Валерия Ерошенко, Диана Есина, Анастасия Замараева, Дарья Купавцева, Анна Лего, Наталья Ткаченко, Илья Васильев, Сергей Денисов, Дмитрий Евграфов, Руслан Желудков, Владимир Кубриков, Илья Кузьмин, Сергей Купчичев, Андрей Манохин, Даниил Новаков, Михаил Новичихин, Роман Рощин, Андрей Терехов, Виталий Чикалов, Илья Штейнмиллер, а также Петя Сенчуков. Продолжительность – 3 часа.

26 июня – «С любимыми не расставайтесь», Александр Володин

Лавровы разводятся. Митя больше не верит жене. Катя не считает нужным оправдываться. С кажущейся лёгкостью разрушают они то важное, чем ещё недавно жили и дышали оба, не замечая приближающейся трагедии.

Лавровы, Мироновы, Никулины, Козловы, Шумиловы... Некогда счастливые пары одна за другой заходят в зал суда. Перед нами развернутся несколько семейных историй. Разных. Их объединяет только один вопрос: почему умирает любовь?

Режиссёр-постановщик – Станислав Мальцев.

Художник-постановщик – Марина Шепорнёва.

Балетмейстер – Александр Малахов.

Педагог по вокалу – Яна Шевелёва.

В спектакле заняты: народная артистка России Марина Русакова, заслуженные артисты России Оксана Бгавина и Иван Кириллов, артисты Вероника Васильева, Валерия Ерошенко, Анастасия Замараева, Оксана Катанская, Татьяна Колчева, Анна Краснопольская, Надежда Пахоменко, Ольга Решетова, Наталья Ткаченко, Наталья Чувашова, Сергей Денисов, Дмитрий Евграфов, Владимир Кубриков, Сергей Купчичев, Андрей Манохин, Илья Штейнмиллер. Продолжительность – 2 часа 10 минут.

27 июня – «Единственный наследник», Жан-Франсуа Реньяр

Парижанин Жеронт давно находится в почтенном возрасте, да и слаб здоровьем, поэтому его родня с нетерпением ждёт, когда богач отойдёт в мир иной и оставит потомкам немалое наследство. Однако вдруг старику взбрело на ум жениться, да на ком – на возлюбленной своего племянника Эраста Изабелле! Мать невесты, госпожа Аргант, вовсе не против такой выгодной партии, как Жеронт. В отчаянии Эраст обращается к своему слуге Криспену, известному пройдохе и хитрецу. Служанка Жеронта Лизетта, влюблённая в Криспена, берётся ему помочь…

Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Виталий Бгавин.

Художник-постановщик – Андрей Климов.

В ролях: заслуженная артистка России Оксана Бгавина, артисты Вероника Васильева, Анастасия Замараева, Руслан Желудков, Андрей Зотов, Илья Кузьмин, Андрей Манохин, Михаил Новичихин, Роман Рощин.

Продолжительность – 2 часа 40 минут.

28 июня – «Женитьба Бальзаминова», Александр Островский

Добродушный чиновник Миша Бальзаминов живет с маменькой и мечтает о богатой невесте – разве не это прямой путь к счастью? Вот только ярмарка состоятельных московских красавиц не спешит повернуться лицом к герою.

Комичные ситуации, в которые попадает наивный Миша, рассыпаны по сюжету пьесы Александра Островского в изобилии. Классическая комедия положений, одна из самых знаменитых в русской драматургии, поставлена заслуженным артистом Игорем Ткачёвым азартно и с большим чувством юмора.

Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Игорь Ткачёв.

Художник-постановщик – Марина Шепорнёва.

В ролях: заслуженная артистка России Ирина Драпкина, артисты Диана Есина, Анастасия Замараева, Оксана Катанская, Дарья Купавцева, Надежда Пахоменко, Ольга Решетова, Эвелина Ткачёва, Юлия Шилина, Дмитрий Евграфов, Руслан Желудков, Алексей Колчев, Илья Кузьмин, Андрей Манохин, Михаил Новичихин, Илья Штейнмиллер. Продолжительность – 3 часа.