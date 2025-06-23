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За три дня на дорогах Тульской области задержали больше 30 пьяных водителей
Фото: тульская Госавтоинспекция

За три дня на дорогах Тульской области задержали больше 30 пьяных водителей

Региональная Госавтоинспекция поделилась статистикой.

За минувшие пятницу и выходные дни госавтоинспекторы задержали 33 водителей, севших за руль с признаками опьянения. В отношении 14 задержанных были составлены протоколы за пьяную езду, ещё трое при этом не имели водительского удостоверения.

Десять человек отказались пройти медосвидетельствование, ещё трое при этом оказались «бесправными». Троим задержанным грозит уголовное наказание – ранее их уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах пьяной езды, позвоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

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