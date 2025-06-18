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Булочка из Венева борется за звание самого популярного национального блюда России
Фото Russian Traveler Awards

Булочка из Венева борется за звание самого популярного национального блюда России

Среди соперников — колобок и бобышки.

Булочка «Веневка» участвует в голосовании национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Хлебобулочное изделие посоревнуется с 28 конкурентами за звание самого популярного национального блюда.

Из интересных соперников у «Веневки» колобок из Ульяновской области и бобошки из Липецкой. На данном этапе в лидеры вышла зарайская коврижка из Подмосковья с 24% голосов. «Веневка» на втором месте с 14%.

Производство традиционной двойной баранки в виде буквы «В» в 2014 году решило возродить Веневское районное потребительское общество.

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Автор:
сегодня, в 13:30 0
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