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Прокурором Тульской области стал Сергей Зеленцов

Прокурором Тульской области стал Сергей Зеленцов

Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Нижегородской области.

17 июня Совет Федерации утвердил предложенного Президентом РФ кандидата на должность прокурора Тульской области. Эту должность займет Сергей Зеленцов. 

 

Сергей Зеленцов родился в 1972 году в городе Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

1994–2000 гг. — следователь, старший следователь прокуратуры Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга.

2000–2002 гг. — заместитель прокурора Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга.

2002–2004 гг. — старший помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

2004-2011 гг. — прокурор Петродворцового района г. Санкт-Петербурга.

2011-2014 гг. — прокурор Кировского района г. Санкт-Петербурга.

2014-2023 гг. — прокурор Калининского района г. Санкт-Петербурга.

2023-2024 гг. — прокурор Петроградского района г. Санкт-Петербурга.

Указом Президента Российской Федерации от 06.11.2024 назначен первым заместителем прокурора Нижегородской области.

Является почетным работником прокуратуры Российской Федерации, заслуженным работником прокуратуры Российской Федерации. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации.

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