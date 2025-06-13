В Тульской области пропали двое мужчин

Волонтёры просят земляков оказать содействие в их поисках.

Представители отряда «ЛизаАлерт» объявили о поисках двух жителей Тульской области.

О судьбе 42-летнего Олега Прокопьева из пос. Южный (Скуратово, Тула) ничего не известно с 6 июня. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. Одежда: тёмно-зелёный спортивный костюм с капюшоном, тёмно-синяя футболка, тёмные кроссовки.

Второй пропавший - 34-летний щекинец Максим Данилов. Он не выходит на связь с близкими с 11 июня. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие. Одежда: тёмно-синяя футболка, тёмно-синие шорты, серые кроссовки.