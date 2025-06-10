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В Туле водитель внедорожника устроил ДТП и скрылся

В Туле водитель внедорожника устроил ДТП и скрылся

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на дороге от Щегловской Засеки до поселка Молодежного. На записи видно, как водитель LADA Niva Travel при неосторожном обгоне едва не устроил лобовое ДТП. Машины разминулись буквально в последние доли секунды.

По словам автора, внедорожник скрылся. В результате касательного столкновения у автомобиля Алексея было повреждено зеркало и ему пришлось вызывать ДПС.

«Более 4 часов ушло на ожидание и оформление!» — уточнил Алексей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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