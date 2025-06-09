  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка пожаловалась губернатору на небезопасные ступеньки в поликлинике на Демьянова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка пожаловалась губернатору на небезопасные ступеньки в поликлинике на Демьянова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тулячка пожаловалась губернатору на небезопасные ступеньки в поликлинике на Демьянова

Кроме того, помещения в больнице давно не ремонтировались.

9 июня губернатор Дмитрий Миляев рассмотрел обращения жителей Тульской области. Так, тулячка пожаловалась главе региона, что ступени в поликлинику на улице Демьянова небезопасны и требуют ремонта. При этом помещения поликлиники недавно были отремонтированы. 

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин доложил, что к больнице прикреплено 49 тысяч человек. На это неделе отремонтируют ступени. Также необходим капитальный ремонт входной группы. 

Губернатор поручил региональному минфину при уточнении бюджета предусмотреть средства на ремонт. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт в поликлинике

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В селе Алешня под Тулой жители остались без электричества из-за урагана
В селе Алешня под Тулой жители остались без электричества из-за урагана
Под Тулой утонул 35-летний мужчина
Под Тулой утонул 35-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.