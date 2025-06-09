Тулячка пожаловалась губернатору на небезопасные ступеньки в поликлинике на Демьянова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кроме того, помещения в больнице давно не ремонтировались.

9 июня губернатор Дмитрий Миляев рассмотрел обращения жителей Тульской области. Так, тулячка пожаловалась главе региона, что ступени в поликлинику на улице Демьянова небезопасны и требуют ремонта. При этом помещения поликлиники недавно были отремонтированы.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин доложил, что к больнице прикреплено 49 тысяч человек. На это неделе отремонтируют ступени. Также необходим капитальный ремонт входной группы.

Губернатор поручил региональному минфину при уточнении бюджета предусмотреть средства на ремонт.