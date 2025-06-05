  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Октябрьской водитель решил, что трамвай можно обогнать по встречке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Октябрьской водитель решил, что трамвай можно обогнать по встречке

На ул. Октябрьской водитель решил, что трамвай можно обогнать по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных авторов Дмитрий Л. вновь прислал видео в рубрику «Накажи автохама». На этот раз кадры сняты на повороте с ул. Демидовская Плотина на ул. Октябрьскую. На записи видно, как водитель Renault Sandero почему-то решил, что можно обогнать трамвай по рельсам встречного направления.

«Снято 3 июня», — уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой пешеход убрал руки за спину и пошел под колеса
Дежурная часть
На ул. Ложевой пешеход убрал руки за спину и пошел под колеса
вчера, в 20:13, 7 2721 1
В Туле самокатчик уткнулся в телефон и перешел дорогу на красный
Дежурная часть
В Туле самокатчик уткнулся в телефон и перешел дорогу на красный
вчера, в 17:57, 38 1079 -1
В Туле водитель легковушки внезапно вылетел на встречку
Дежурная часть
В Туле водитель легковушки внезапно вылетел на встречку
3 июня, в 22:20, 30 2280 3
На ул. Рязанской водитель «внезапно вспомнил», что ему налево
Дежурная часть
На ул. Рязанской водитель «внезапно вспомнил», что ему налево
3 июня, в 19:00, 8 1080 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Веневом «девяносто девятая» залетела под полуприцеп
Под Веневом «девяносто девятая» залетела под полуприцеп
Под Богородицком водитель «буханки» вылетел с дороги в поле
Под Богородицком водитель «буханки» вылетел с дороги в поле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.