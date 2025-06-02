Заболеваемость ВИЧ в Тульской области упала на 25% в 2024 году

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В 2024 году в Тульской области зарегистрировали 533 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией, что на четверть меньше уровня предыдущего года. Показатель заболеваемости сократился на 25%: с 48,4 до 36,23 случая на 100 тысяч населения, сказано в отчете регионального Роспотребнадзора.

Общее число инфицированных, выявленных с начала учёта (с 1990 года), достигло 15 961 человека. Из них на диспансерном учёте находится около 7932 человек, из которых 97% регулярно проходят медицинское наблюдение.

Уровень смертности среди ВИЧ-инфицированных остается высоким, в прошлом году скончались 309 пациентов, большая часть которых умерла именно от осложнений, связанных с инфекцией. Туберкулёз является наиболее частой сопутствующей патологией, приводящей к гибели больных.

Среди заразившихся лидируют мужчины — их доля достигает 66,8%. Среди женщин основную группу составляют молодые женщины репродуктивного возраста.