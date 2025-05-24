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Поджог BMW в Новомосковске: суд огласил приговор

Поджог BMW в Новомосковске: суд огласил приговор

Почти все обвиняемые отделались условными сроками.

В Новомосковске районный суд огласил приговор в отношении троих мужчин и женщины, обвиняемых в организации и поджоге машин. 

Напомним, на скамье подсудимых трое: 62-летний москвич Геннадий К., — непосредственный поджигатель авто, 33-летняя жительница Москвы Яна Б., которая привезла поджигателя на место преступления, и 44-летний Алексей Т., заказавший порчу чужого имущества. В деле фигурирует и четвертый участник, заключивший соглашение со следствием, — 40-летний житель Смоленской области по имени Кирилл Т. Роль последнего заключалась в поиске исполнителей. 

Кирилл рассказал в суде, что в августе 2024 года к нему обратился Алексей с просьбой помочь найти тех, кто сожжет BMW X6 его знакомой, якобы задолжавшей ему деньги.

Кирилл предложил эту работу Яне, та согласилась и нашла подельника — Геннадия. Вечером 30 сентября она забрала Геннадия из дома на своей машине, и они оба направились в Новомосковск: координаты, где был припаркован белый BMW X6, ей переслал в Telegram от Алексея Кирилл. Приехав на улицу Дружбы, Яна высадила Геннадия и отъехала. Он облил бензином автомобиль и поджег.

От BMW огонь перекинулся на соседние Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. Огонь уничтожил три автомобиля. 

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Алексей Т. — условное лишение свободы сроком на 2,5 года;

Яна Б. — условное лишение свободы сроком на 2 года;

Геннадий К. — 2 года 3 месяца колонии-поселения;

Кирилл Т. — 1,5 года условного лишения свободы.

Кроме этого, Алексей, Яна и Геннадий выплатят потерпевшим 100 000 рублей.

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