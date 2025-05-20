Жительница Богородицка убила своего сожителя

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Богородицке возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя — ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По предварительным данным, 19 мая на улице 30 лет Победы в одном из домов поссорились сожители. В результате конфликта женщина ударила своего возлюбленного ножом в живот. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы.

Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.