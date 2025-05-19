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В Ясногорском районе сотрудника ГАИ осудили за взятку в 15 тысяч от пьяного водителя
Фото Алексея Пирязева.

В Ясногорском районе сотрудника ГАИ осудили за взятку в 15 тысяч от пьяного водителя

Он отделался штрафом.

Суд Ясногорского района признал бывшего сотрудника полиции виновным в получении взятки должностным лицом. Обвинение поддержала прокуратура района.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Инспектор ГАИ взял 15 тысяч рублей с водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский согласился не составлять протокол об административном правонарушении и не направлять водителя на медицинское освидетельствование.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 730 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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сегодня, в 09:41 +2
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