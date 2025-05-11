На Металлургов ночью сгорела Daewoo Nexia: причиной пожара мог стать поджог

В субботу, 10 мая, в 21.10 рядом с домом № 45-А по ул. Металлургов загорелась Daewoo Nexia. Прибывшие на адрес огнеборцы оперативно потушили легковушку. В группе «Автохамы и ДТП Тула» появилось видео с места происшествия. На записи видно, как к автомобилю подходит мужчина и что-то кладёт в салон, после чего там постепенно разгорается огонь.

«Машина стояла со спущенными колёсами долгое время. Стояла по диагонали, занимала практически два места. Наверное, кому-то надоело. Ну позвони ты в ГАИ, выясни как найти владельца, узнай, что можно сделать, если у тебя такая активная позиция. Но нет - надо поджечь. Ведь сгореть могли и рядом стоящие авто!» - пишет автор ролика.