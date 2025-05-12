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В Тульской области изготовят 10 тысяч памятных знаков для новорожденных
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области изготовят 10 тысяч памятных знаков для новорожденных

Они будут из серебра 925-й пробы.

Около 5,8 миллиона рублей будут направлены на изготовление знаков «Родившемуся на Тульской Земле». Информация об этом была опубликована на информационном портале госзакупок. Всего планируется изготовить около 10 тысяч памятных знаков. Они будут из серебра 925-й пробы. Масса одного кулона — около 2 граммов.

Заказчиком выступает центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений, находящийся в ведении министерства труда и социальной защиты Тульской области.

По итогу первый конкурс выиграла фирма «Сильвер Плюс». Она изготовит 5785 изделий стоимостью чуть больше 3,4 млн рублей. По второму конкурсу поставкой оставшихся знаков займется компания (название пока неизвестно), выигравшая конкурс за 2,3 миллиона рублей. 

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сегодня, в 12:29 0
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