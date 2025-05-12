В Туле законсервируют церковь Никиты Мученика из-за быстрого разрушения

Фото Юлии Королевой.

На работы из бюджета города выделят почти 2 миллиона рублей.

Администрация Тулы планирует начать работы по спасению храма Никиты Мученика, находящегося на Никитской улице. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Стоимость контракта — 1,9 миллиона рублей.

Будущие мероприятия включают разработку проектной и сметной документации для консервации объекта культурного наследия, включающей проведение научных исследований, инженерно-изыскательных работ, подготовку проекта, а также выполнение комплекса противоаварийных мер по предотвращению быстрого разрушения здания.

Для реализации проекта привлекут реставраторов и экспертов в области истории архитектуры. Их задачей станет детальное изучение текущего состояния храма, разработка оптимального плана восстановления и обеспечение защиты важнейших элементов конструкции, характерных для периода возведения сооружения.

Окончание подачи заявок — 13 мая. Срок выполнения контракта — в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Напомним, храм Никиты Мученика, возведённый в XIX веке, является важной частью культурно-исторического наследия Тулы и известной городской достопримечательностью.