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В Кимовске два брата под видом работников горгаза обокрали женщину
Фото Артёма Жильцова.

В Кимовске два брата под видом работников горгаза обокрали женщину

Суд заключил злоумышленников под стражу сроком на два месяца.

Кимовским районным судом Тульской области рассмотрены ходатайства начальника отделения СО МО МВД России «Кимовский» о заключении под стражу двух братьев, обвиняемых в краже.

По версии следствия, днем 14 апреля мужчины прибыли к дому на ул. Коммунистической. Действуя согласно заранее разработанному сценарию, представившись сотрудниками горгаза, они незаконно проникли в одну из квартир.

Пока один из братьев отвлекал хозяйку, второй забрал из тайника золотые украшения стоимостью почти 50 тысяч рублей. Затем злоумышленники благополучно скрылись, распорядившись добычей по своему усмотрению.

Суд удовлетворил ходатайство следователя — оба фигуранта пробудут в СИЗО до 3 июля.

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кражапреступление
Место
Тульская областьКимовск

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