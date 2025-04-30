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В Туле прокуратура помогла вернуть соцвыплату ветерану труда
Фото из архива Myslo.

В Туле прокуратура помогла вернуть соцвыплату ветерану труда

Суд встал на сторону заявительницы.

Прокуратура Пролетарского района Тулы обнаружила нарушение социальных гарантий ветерана труда. Согласно заявлению обратившейся жительницы, ей было отказано в назначении полагающейся ежемесячной денежной выплаты вопреки действующему законодательству Тульской области («Закон Тульской области о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей»).

Выяснилось, что несмотря на наличие статуса ветерана труда, управление соцзащиты необоснованно отклонило обращение заявительницы. Статус она получила еще в октябре 2024 года.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском против управления социальной защиты населения Тульской области. Суд постановил немедленно выплатить женщине положенную компенсацию.

 

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