В Туле прокуратура помогла вернуть соцвыплату ветерану труда

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Пролетарского района Тулы обнаружила нарушение социальных гарантий ветерана труда. Согласно заявлению обратившейся жительницы, ей было отказано в назначении полагающейся ежемесячной денежной выплаты вопреки действующему законодательству Тульской области («Закон Тульской области о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей»).

Выяснилось, что несмотря на наличие статуса ветерана труда, управление соцзащиты необоснованно отклонило обращение заявительницы. Статус она получила еще в октябре 2024 года.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском против управления социальной защиты населения Тульской области. Суд постановил немедленно выплатить женщине положенную компенсацию.