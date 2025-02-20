На въезде в Тулу со стороны Ясной Поляны восстановили движение после массового утреннего ДТП

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

На трассе столкнулись сразу четыре машины.

В Щекинском районе восстановили движение на трассе в районе Ясной Поляны. С утра там столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за аварии были перекрыты обе полосы.

В региональном МЧС сообщили о четырех пострадавших. Всех с травмами госпитализировали.

Прокуратура Тульской области поручила надзирающим прокурорам проверить соблюдение специализированными организациями требований законодательства, регулирующего порядок, сроки проведения работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог в зимний период.

При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.