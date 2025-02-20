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На въезде в Тулу со стороны Ясной Поляны восстановили движение после массового утреннего ДТП
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

На въезде в Тулу со стороны Ясной Поляны восстановили движение после массового утреннего ДТП

На трассе столкнулись сразу четыре машины.

В Щекинском районе восстановили движение на трассе в районе Ясной Поляны. С утра там столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за аварии были перекрыты обе полосы. 

В региональном МЧС сообщили о четырех пострадавших. Всех с травмами госпитализировали. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/7d/d4fb-a41d-43bc-ae01-496e88a1e4df/ecf835f4-8e01-4e6a-960d-a700e94204b6.jpg

Прокуратура Тульской области поручила надзирающим прокурорам проверить соблюдение специализированными организациями требований законодательства, регулирующего порядок, сроки проведения работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог в зимний период.

При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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Автор:
сегодня, в 12:29 +1
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