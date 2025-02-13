  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Новомосковска убил приятеля, который оскорбил его покойную мать - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска убил приятеля, который оскорбил его покойную мать

Житель Новомосковска убил приятеля, который оскорбил его покойную мать

Дело направлено в суд.

В Новомосковске 32-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 22 ноября обвиняемый распивал алкоголь у себя дома в компании 35-летнего знакомого. В какой-то момент гость оскорбил покойную мать хозяина квартиры. В ответ на это мужчина ударил гостя ножом в живот и грудь, после чего собутыльники продолжили выпивать.

Утром потерпевшему стало хуже, мужчины вызвали скорую. Раненого госпитализировали, от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:20 0
Другие статьи по темам
Прочее
прокуратураНовомосковскумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюпроисшествия

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В поселке Новогуровском загорелся мусор в нежилом доме
В поселке Новогуровском загорелся мусор в нежилом доме
В Туле ищут таланты: открыт прием заявок на Яснополянские детские чтения — 2025
В Туле ищут таланты: открыт прием заявок на Яснополянские детские чтения — 2025
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.