Житель Новомосковска убил приятеля, который оскорбил его покойную мать

В Новомосковске 32-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 22 ноября обвиняемый распивал алкоголь у себя дома в компании 35-летнего знакомого. В какой-то момент гость оскорбил покойную мать хозяина квартиры. В ответ на это мужчина ударил гостя ножом в живот и грудь, после чего собутыльники продолжили выпивать.

Утром потерпевшему стало хуже, мужчины вызвали скорую. Раненого госпитализировали, от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.