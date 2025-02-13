В поселке Новогуровском загорелся мусор в нежилом доме

Сегодня, 13 февраля, в ГУ МЧС России поступило сообщение о пожаре в доме № 2 по улице Железнодорожной в поселке Новогуровском.

На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов. По словам очевидцев, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали открытое горение.

— В неэксплуатируемом помещении загорелся мусор, на месте работали 9 человек личного состава, — уточнили в региональном МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.