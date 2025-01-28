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Больного туберкулёзом туляка насильно отправили в диспансер на лечение
Фото из архива Myslo.

Больного туберкулёзом туляка насильно отправили в диспансер на лечение

Такое решение принял суд.

Прокуратура Привокзального района Тулы проверила информацию от Тульского областного противотуберкулезного диспансера № 1 о том, что 44-летний пациент нарушает правила санитарно-эпидемиологического режима.

Выяснилось, что этот туляк болеет туберкулезом легких в активной форме, из-за чего может заразить других людей при обычном общении. Несмотря на это, он отказывался лечиться и нарушал санитарные нормы.

Чтобы защитить здоровье многих людей, прокуратура обратилась в суд с требованием отправить этого пациента на лечение в диспансер. Суд удовлетворил требование прокуратуры, и решение сразу вступило в силу.

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Автор:
сегодня, в 17:15 +1
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