Больного туберкулёзом туляка насильно отправили в диспансер на лечение

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Привокзального района Тулы проверила информацию от Тульского областного противотуберкулезного диспансера № 1 о том, что 44-летний пациент нарушает правила санитарно-эпидемиологического режима.

Выяснилось, что этот туляк болеет туберкулезом легких в активной форме, из-за чего может заразить других людей при обычном общении. Несмотря на это, он отказывался лечиться и нарушал санитарные нормы.

Чтобы защитить здоровье многих людей, прокуратура обратилась в суд с требованием отправить этого пациента на лечение в диспансер. Суд удовлетворил требование прокуратуры, и решение сразу вступило в силу.