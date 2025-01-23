В Узловой к 80-летию Великой Победы отреставрируют легендарную зенитку

Фото: memory-map.1sept.ru

В Узловой отправили на реставрацию зенитное орудие, установленное у въезда в город, на кольцевой развязке дороги Тула-Новомосковск. Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что к 80-летию Победы один из главных символов Узловой будет отреставрирован:

– Постараемся, чтобы 9 мая, в День Победы, обновлённая «Зенитка» стала частью праздничного парада.

Орудие является частью памятника, посвящённого пяти девушкам-зенитчицам, защищавшим Узловую от немецких бомбардировок.

13 мая 1943 года, во время самого ожесточённого налёта, зенитный расчёт под командованием 19-летней Октябрины Смирновой погиб в районе железнодорожного вокзала. Мемориал был создан на личные средства отца Октябрины – Николая Васильевича Смирнова.