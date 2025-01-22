  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле хулигана, устроившего драку на улице Бондаренко, оштрафовали на 250 тысяч рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле хулигана, устроившего драку на улице Бондаренко, оштрафовали на 250 тысяч рублей
Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Туле хулигана, устроившего драку на улице Бондаренко, оштрафовали на 250 тысяч рублей

Суд вынес приговор по уголовному делу за хулиганство.

Прокуратура поддержала обвинение в суде против 35-летнего жителя Тулы. Суд признал его виновным в хулиганстве с применением насилия.

Напомним, конфликт случился 11 августа 2024 года. Драка завязалась между местным жителем и задержанным — водителем белой «Весты», перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. 

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка. После задержания хулиган записал видео с извинениями. К концу августа суд отправил мужчину под домашний арест. 

Учитывая позицию прокурора, суд назначил мужчине штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 12:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судпрокуратура Тульской областидракаБондаренко
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Снижение количества уголовных дел и новые направления работы СК: главный тульский следователь подвел итоги 2024 года
Снижение количества уголовных дел и новые направления работы СК: главный тульский следователь подвел итоги 2024 года
С 2025 года в Тульской области изменились правила получения единого пособия на детей
С 2025 года в Тульской области изменились правила получения единого пособия на детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.