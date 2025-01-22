В Туле хулигана, устроившего драку на улице Бондаренко, оштрафовали на 250 тысяч рублей

Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Прокуратура поддержала обвинение в суде против 35-летнего жителя Тулы. Суд признал его виновным в хулиганстве с применением насилия.

Напомним, конфликт случился 11 августа 2024 года. Драка завязалась между местным жителем и задержанным — водителем белой «Весты», перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор.

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка. После задержания хулиган записал видео с извинениями. К концу августа суд отправил мужчину под домашний арест.

Учитывая позицию прокурора, суд назначил мужчине штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.