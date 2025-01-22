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Снижение количества уголовных дел и новые направления работы СК: главный тульский следователь подвел итоги 2024 года

Снижение количества уголовных дел и новые направления работы СК: главный тульский следователь подвел итоги 2024 года

В СУ СК России по Тульской области состоялась пресс-конференция.

В Тульской области в 2024 году количество сообщений о преступлениях снизилось на 7,7%. На 17,6% (с 658 до 542) было меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечено и снижение уголовных дел — на 3,5%, в минувшем году возбуждено 1201 дело.

Снижение отмечается по преступлениям коррупционной направленности, изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, причинению тяжких телесных повреждений и убийствам.

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Раскрываемость преступлений составила 100%. В том числе было раскрыто 17 уголовных дел прошлых лет — давностью от 7 до 25 лет. Из них 13 уже направлены в суд.

Добавились и новые направления работы следователей. В числе них: борьба с нарушениями миграционного законодательства, реакция на обращения об ухудшении экологической обстановки, восстановление жилищных прав граждан, защита и поддержка ветеранов ВОВ, СВО и их семей, патриотическое воспитание молодежи и защита детей.

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сегодня, в 12:57 0
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