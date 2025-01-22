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С 2025 года в Тульской области изменились правила получения единого пособия на детей
Фото: ru.freepik.com.

С 2025 года в Тульской области изменились правила получения единого пособия на детей

Пособия на новорожденного теперь назначат проактивно без комплексной оценки нуждаемости.

В 2025 году изменились условия назначения единого пособия. Теперь для этого каждый трудоспособный член семьи старше 18 лет должен иметь доход не меньше 4 МРОТ в расчетном периоде, сообщили в тульском отделении СФР. 

Условие касается всех категорий трудоустроенных граждан, в том числе предпринимателей и самозанятых. Данное правило не будет применяться, если есть обоснования для нулевого дохода. При наличии таких причин в течение нескольких месяцев требования к минимальному доходу будут пропорционально уменьшены.

Получать единое пособие на новорожденного ребенка семьям стало проще. Если семья уже получает единое пособие на старших детей, региональное отделение СФР назначит его на новорожденного без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена уже установленным сроком выплаты на других детей.
 

В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на всех детей сразу.

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Автор:
сегодня, в 12:13 0
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