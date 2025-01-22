С 2025 года в Тульской области изменились правила получения единого пособия на детей

В 2025 году изменились условия назначения единого пособия. Теперь для этого каждый трудоспособный член семьи старше 18 лет должен иметь доход не меньше 4 МРОТ в расчетном периоде, сообщили в тульском отделении СФР.
Условие касается всех категорий трудоустроенных граждан, в том числе предпринимателей и самозанятых. Данное правило не будет применяться, если есть обоснования для нулевого дохода. При наличии таких причин в течение нескольких месяцев требования к минимальному доходу будут пропорционально уменьшены.
В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на всех детей сразу.