Водитель о состоянии дороги на Белев: «Просто каток – по пути в Тулу улетела в кювет»

Гололед мог спровоцировать утреннее ДТП с пассажирским автобусом «Белев — Тула» в Одоевском районе. По предварительной информации, 20-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Белев-Тула».

В комментариях к новости в группе «Происшествия в Туле» подписчица рассказала, что сама попала в аварию из-за состояния дорожного полотна:

«Дороги в ужасном состоянии, просто каток, не обработаны от слова совсем. Сегодня везла ребенка в колледж в Белев (Бог отвел, билетов не было на этот рейс), но на обратном пути тоже не справилась с управлением, улетела в кювет, спасибо огромное, остановились проезжающие мимо машины, вытащили меня… Дай бог вам здоровья, что не проехали мимо и помогли».

Напомним, в аварии пострадали 10 человек — водитель «Нивы» и пассажиры автобуса. Шесть человек было госпитализировано.