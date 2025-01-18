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Водитель о состоянии дороги на Белев: «Просто каток – по пути в Тулу улетела в кювет»

Водитель о состоянии дороги на Белев: «Просто каток – по пути в Тулу улетела в кювет»

Автомобилисты предполагают, что ДТП с пассажирским автобусом могло произойти из-за необработанного дорожного покрытия.

Гололед мог спровоцировать утреннее ДТП с пассажирским автобусом «Белев — Тула» в Одоевском районе. По предварительной информации, 20-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Белев-Тула». 

В комментариях к новости в группе «Происшествия в Туле» подписчица рассказала, что сама попала в аварию из-за состояния дорожного полотна:

«Дороги в ужасном состоянии, просто каток, не обработаны от слова совсем. Сегодня везла ребенка в колледж в Белев (Бог отвел, билетов не было на этот рейс), но на обратном пути тоже не справилась с управлением, улетела в кювет, спасибо огромное, остановились проезжающие мимо машины, вытащили меня… Дай бог вам здоровья, что не проехали мимо и помогли».

Напомним, в аварии пострадали 10 человек — водитель «Нивы» и пассажиры автобуса. Шесть человек было госпитализировано.

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Событие
ДТПгололеддорогапассажирский автобус
Место
БелевОдоевский районТульская область

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