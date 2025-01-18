В Тульской области ищут лучших социальных архитекторов

Тулякам предлагают принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Отбор проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России».

Его цель — поиск и отбор лучших социальных архитекторов страны и формирование их устойчивого сообщества при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской академии.

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-ти лет на момент регистрации.

Конкурсный отбор участников проводится на многоступенчатой основе и направлен на оценку выполнения ими следующих ролей:

— руководитель проекта;

— социальный аналитик;

— медиаменеджер;

— организатор проекта;

— интернет-технолог.

Конкурс проводится в три этапа:

— I этап — Регистрация — до 12.00 11 февраля 2025 года: электронная регистрация на сайте конкурса лк.лидерыроссии.рф, заполнение анкеты и написание эссе до 12.00 13 февраля 2025 года;

— II этап — Дистанционный этап — I квартал 2025 года: прохождение комплексного теста оценки потенциала, заполнение биографической анкеты и выполнения задания по описанию наиболее успешного кейса.

Участники, показавшие наиболее высокие результаты, приглашаются к участию в очном финале конкурса.

— III этап — Очный этап — II квартал 2025 года: прохождение контрольного тестирования в присутствии экспертов-наблюдателей, прохождение комплексной оценки компетенций.

Участники, показавшие наилучшие результаты, встретятся в финале.

С более подробной информацией об участии в Конкурсе можно ознакомиться на сайте Конкурса социальныеархитекторы.рф.

Примеры практик социальной архитектуры:

— Организация общественных слушаний;

— Проекты инициативного бюджетирования;

— Развитие территориального общественного самоуправления;

— Работа с участниками СВО и членами их семей;

— Экологическая проблематика;

— Работа с молодежью;

— Патриотическое воспитание;

— Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений;

— Продвижение традиционных ценностей;

— Популяризация здорового образа жизни;

— Развитие механизмов обратной связи;

— Просветительская деятельность.