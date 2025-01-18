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В Тульской области ищут лучших социальных архитекторов

В Тульской области ищут лучших социальных архитекторов

Тулякам предлагают принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Отбор проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России».

Его цель — поиск и отбор лучших социальных архитекторов страны и формирование их устойчивого сообщества при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской академии. 

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-ти лет на момент регистрации.

Конкурсный отбор участников проводится на многоступенчатой основе и направлен на оценку выполнения ими следующих ролей:

— руководитель проекта;
— социальный аналитик;
— медиаменеджер;
— организатор проекта;
— интернет-технолог.

Конкурс проводится в три этапа: 

  • — I этап — Регистрация — до 12.00 11 февраля 2025 года: электронная регистрация на сайте конкурса лк.лидерыроссии.рф, заполнение анкеты и написание эссе до 12.00 13 февраля 2025 года;
  • — II этап — Дистанционный этап — I квартал 2025 года: прохождение комплексного теста оценки потенциала, заполнение биографической анкеты и выполнения задания по описанию наиболее успешного кейса.

Участники, показавшие наиболее высокие результаты, приглашаются к участию в очном финале конкурса.

  • — III этап — Очный этап — II квартал 2025 года: прохождение контрольного тестирования в присутствии экспертов-наблюдателей, прохождение комплексной оценки компетенций.
  • Участники, показавшие наилучшие результаты, встретятся в финале. 

С более подробной информацией об участии в Конкурсе можно ознакомиться на сайте Конкурса социальныеархитекторы.рф.

Примеры практик социальной архитектуры:

— Организация общественных слушаний;
— Проекты инициативного бюджетирования;
— Развитие территориального общественного самоуправления;
— Работа с участниками СВО и членами их семей;
— Экологическая проблематика;
— Работа с молодежью;
— Патриотическое воспитание;
— Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений;
— Продвижение традиционных ценностей;
— Популяризация здорового образа жизни;
— Развитие механизмов обратной связи;
— Просветительская деятельность.

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