В Тульской области ищут лучших социальных архитекторов

Его цель — поиск и отбор лучших социальных архитекторов страны и формирование их устойчивого сообщества при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Президентской академии.
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-ти лет на момент регистрации.
Конкурсный отбор участников проводится на многоступенчатой основе и направлен на оценку выполнения ими следующих ролей:
— руководитель проекта;
— социальный аналитик;
— медиаменеджер;
— организатор проекта;
— интернет-технолог.
Конкурс проводится в три этапа:
- — I этап — Регистрация — до 12.00 11 февраля 2025 года: электронная регистрация на сайте конкурса лк.лидерыроссии.рф, заполнение анкеты и написание эссе до 12.00 13 февраля 2025 года;
- — II этап — Дистанционный этап — I квартал 2025 года: прохождение комплексного теста оценки потенциала, заполнение биографической анкеты и выполнения задания по описанию наиболее успешного кейса.
Участники, показавшие наиболее высокие результаты, приглашаются к участию в очном финале конкурса.
- — III этап — Очный этап — II квартал 2025 года: прохождение контрольного тестирования в присутствии экспертов-наблюдателей, прохождение комплексной оценки компетенций.
- Участники, показавшие наилучшие результаты, встретятся в финале.
С более подробной информацией об участии в Конкурсе можно ознакомиться на сайте Конкурса социальныеархитекторы.рф.
Примеры практик социальной архитектуры:
— Организация общественных слушаний;
— Проекты инициативного бюджетирования;
— Развитие территориального общественного самоуправления;
— Работа с участниками СВО и членами их семей;
— Экологическая проблематика;
— Работа с молодежью;
— Патриотическое воспитание;
— Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений;
— Продвижение традиционных ценностей;
— Популяризация здорового образа жизни;
— Развитие механизмов обратной связи;
— Просветительская деятельность.