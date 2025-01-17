Сотрудник полиции погиб при пожаре в Туле 

Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем и отравился продуктами горения.

15 января жители дома, расположенного на улице Прокудина, обратились в УК с жалобой о том, что их заливает сосед сверху. Мужчина не открывал дверь, и представители УК вызвали на место участкового.

Тот позвонил в квартиру, и дверь открыл напуганный малолетний ребенок, который сказал, что его папа лежит в комнате без сознания.

По предварительной информации, 38-летний погибший, сотрудник патрульно-постовой службы, пытался самостоятельно потушить пожар, который произошел из-за короткого замыкания. Мужчина отравился продуктами горения и умер.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.