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Сотрудник полиции погиб при пожаре в Туле 

Сотрудник полиции погиб при пожаре в Туле 

Мужчина пытался самостоятельно справиться с огнем и отравился продуктами горения.

15 января жители дома, расположенного на улице Прокудина, обратились в УК с жалобой о том, что их заливает сосед сверху. Мужчина не открывал дверь, и представители УК вызвали на место участкового. 

Тот позвонил в квартиру, и дверь открыл напуганный малолетний ребенок, который сказал, что его папа лежит в комнате без сознания. 

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По предварительной информации, 38-летний погибший, сотрудник патрульно-постовой службы, пытался самостоятельно потушить пожар, который произошел из-за короткого замыкания. Мужчина отравился продуктами горения и умер. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. 

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