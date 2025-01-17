Как оформить прокат товаров для новорожденных в Туле

На официальном портале правовых актов правительства Тульской области выложили подробный документ о создании пункта аренды различных товаров, необходимых для младенцев.
Так, для оформления проката нужно будет предоставить паспорт, СНИЛС, регистрацию на территории региона и согласие на обработку персональных данных.
Пункт аренды товаров будет работать на базе МФЦ «Мой семейный центр». Мера социальной поддержки будет распространяться на студенческие и молодые семьи или родителя в неполной семье.
Арендовать товары первой необходимости семьи смогут бесплатно. Договор можно будет оформить на срок до одного года. После этого вещи нужно будет вернуть. За просрочку начислят пени. В аренду входят:
- прогулочная коляска;
- коляска с люлькой;
- кроватка с матрасом;
- пеленальный стол;
- стул для кормления;
- манеж;
- ходунки;
- автолюлька;
- автокресло;
- шезлонг для детей;
- колыбель.
Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев рассказал о мерах поддержки молодых мам в Тульской области.