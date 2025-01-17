Как оформить прокат товаров для новорожденных в Туле

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Договор можно будет оформить на срок до одного года.

На официальном портале правовых актов правительства Тульской области выложили подробный документ о создании пункта аренды различных товаров, необходимых для младенцев.

Так, для оформления проката нужно будет предоставить паспорт, СНИЛС, регистрацию на территории региона и согласие на обработку персональных данных.

Пункт аренды товаров будет работать на базе МФЦ «Мой семейный центр». Мера социальной поддержки будет распространяться на студенческие и молодые семьи или родителя в неполной семье.

Арендовать товары первой необходимости семьи смогут бесплатно. Договор можно будет оформить на срок до одного года. После этого вещи нужно будет вернуть. За просрочку начислят пени. В аренду входят:

прогулочная коляска;

коляска с люлькой;

кроватка с матрасом;

пеленальный стол;

стул для кормления;

манеж;

ходунки;

автолюлька;

автокресло;

шезлонг для детей;

колыбель.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев рассказал о мерах поддержки молодых мам в Тульской области.