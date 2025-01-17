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Еще одного менеджера тульского «Ё-Хауса»* суд отправил под домашний арест

Еще одного менеджера тульского «Ё-Хауса»* суд отправил под домашний арест

Ей грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

17 января Центральным районным судом рассмотрены ходатайства следователя УМВД России по Туле об избрании меры пресечения в отношении двух фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее Myslo сообщил о вынесении меры пресечения Дмитрию Иванову, руководителю отдела снабжения ООО «Партнер». Он вел контроль за производимыми строительными работами и производил закупку строительных материалов. Выполняя эти обязанности, официально в компании он не был трудоустроен. 

Вторым фигурантом, по информации Myslo, которому сегодня вынесена мера пресечения, стала Дарья Ежова. Она оформляла фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения в целях получения денежных средств заказчиков ООО «Партнер» жителей Тульской области по договорам. Также как и Иванов, она не была официально трудоустроена в ООО «Партнер».

«В 2021 году руководители и сотрудники ООО „Партнер“ („Ё-Хаус“*), в том числе Иванов и Ежова, действующие в составе организованной группы, заключили не менее чем со 120 жителями Тульской области договоры купли-продажи и договоры подряда на строительство жилых домов более чем на 100 млн рублей. Не желая выполнять условия заключенных договоров подряда, нарушая сроки исполнения, злоупотребляя доверием и обманывая, что строительные работы по возведению индивидуальных жилых домов ведутся, получив от заказчиков денежные средства, не выполнили работы на общую сумму более 100 млн рублей.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.

Таким образом, лица, из числа руководителей и сотрудников ООО «Партнер» («Ё-Хаус»), в том числе И. и Е., действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием тайно похитили денежные средства в особо крупном размере на указанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального районного суда Тулы.

В отношении Ежовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 
 
Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 
 
Справка: санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

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Автор:
сегодня, в 17:18 0
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