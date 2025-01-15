В Веневском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции

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Прокуратура Веневского района вместе со специалистами проверила, как соблюдаются законы о качестве и безопасности продуктов у индивидуального предпринимателя, который занимается производством молока, сливок, масла, сыра и других молочных изделий.

Выяснилось, что молочные продукты хранили без маркировки с указанием условий хранения и сроков годности, поэтому нельзя было точно отследить готовую продукцию.

В холодильниках лаборатории вместе хранились закрытые и уже открытые упаковки заквасок, что могло повлиять на безопасность продукции. В местах приёма молока и производства молочной продукции была повреждена плитка, из-за чего стало сложно проводить уборку и дезинфекцию.

Один из сотрудников работал без отметки в медицинской книжке о том, что он прошёл медицинский осмотр и допущен к работе на пищевом производстве. В итоге предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил производства. Сейчас все найденные нарушения устранены.