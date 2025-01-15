  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Веневском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Веневском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции
Фото: freepik.com.

В Веневском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции

Недочеты устранили после проверки прокуратуры.

Прокуратура Веневского района вместе со специалистами проверила, как соблюдаются законы о качестве и безопасности продуктов у индивидуального предпринимателя, который занимается производством молока, сливок, масла, сыра и других молочных изделий. 

Выяснилось, что молочные продукты хранили без маркировки с указанием условий хранения и сроков годности, поэтому нельзя было точно отследить готовую продукцию.

В холодильниках лаборатории вместе хранились закрытые и уже открытые упаковки заквасок, что могло повлиять на безопасность продукции. В местах приёма молока и производства молочной продукции была повреждена плитка, из-за чего стало сложно проводить уборку и дезинфекцию.

Один из сотрудников работал без отметки в медицинской книжке о том, что он прошёл медицинский осмотр и допущен к работе на пищевом производстве. В итоге предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил производства. Сейчас все найденные нарушения устранены.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:32 0
Другие статьи по темам
Место
Веневский район
Прочее
прокуратура Тульской областимолочная продукциянарушения

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки
Под Тулой сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки
В Болохово мужчина украл у бывшей сожительницы золотой браслет
В Болохово мужчина украл у бывшей сожительницы золотой браслет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.