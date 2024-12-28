В Туле врач приписала ребенку астму. Он ни разу не был у доктора

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Прокуратура Ленинского района провела проверку после сообщения о том, что ребенку из Тулы был поставлен диагноз «астма» без посещения врача.

Установлено, что педиатр местной больницы внес в электронную систему здравоохранения данные о четырех приемах 10-летнего пациента, которые фактически не проводились. Врач также указал в документах, что у ребенка имеется заболевание, которое ему никогда не диагностировалось.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководству больницы. Недостоверная информация была удалена из системы, а оплата за фиктивные визиты не произведена благодаря оперативному вмешательству надзорных органов.

Граждан призывают сообщать о подобных нарушениях через портал госуслуг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Суворовском районе осудят онколога, который приписал пациентам рак для получения выплаты. Вину обвиняемый так и не признал.