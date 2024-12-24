Житель Тульской области заплатит за использование квадрокоптера 

Щекинский межрайонный суд Тульской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).



Судом установлено, что 17 ноября подсудимый, находясь в поле между поселком Рудный и поселком Шахты-24, использовал беспилотное гражданское судно квадрокоптер «DGI». При этом он не имел договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными им организациями, в рамках возложенных на них функций. В судебном заседании мужчина вину в административном правонарушении не признал.

Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 23 000 рублей.

