Поджог полицейской «Газели» в Туле: подозреваемый попал на видео

Фото очевидца.

Очевидцы засняли, как с места инцидента убегает некий мужчина.

В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, заснят подозреваемый в поджоге полицейской «Газели». Туляки засняли, как с места инцидента убегает некий мужчина.

Напомним, вечером 18 декабря в Туле на ул. Староникитской рядом с отделом полиции «Центральный» произошел небольшой пожар.

Очаг возгорания был под днищем служебной «Газели», припаркованной возле здания. По информации Myslo, это был поджог. Как сообщил нам собственный источник, в Тульской области для поимки злоумышленника введен план «Перехват».

Также предположительно известна и марка автомобиля, на котором передвигался подозреваемый.

Официальной информации по данному происшествию пока не поступало.