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Выступление президента Владимира Путина на съезде «Единой России» подчеркнуло важность поддержки ветеранов и их семей, а также необходимость активного взаимодействия партии с обществом.

«Упоминание о поддержке более 300 бойцов СВО на выборах подчеркивает ответственность «Единой России» в ответе на запросы общества и вовлечении во власть людей с реальным опытом. Важно не только поддерживать ветеранов, но и активно интегрировать их опыт и знания в работу партии. Акцент на вовлечение участников СВО в партийные задачи демонстрирует стратегию партии по укреплению своих позиций и улучшению взаимодействия с гражданами», – отметил член Генерального совета Партии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев.

Кадровая программа «Время героев» была упомянута как один из ключевых инструментов для этого. Президент отметил, что участники СВО могут внести значительный вклад в развитие различных инициатив и проектов, что позволит партии быть ближе к людям и лучше понимать их потребности. Это также может способствовать повышению доверия к «Единой России» со стороны общества.

«Тульская область действительно имеет высокие показатели в реализации практик поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это не только подчеркивает эффективность реализуемых программ, но и служит примером для других регионов России. Распространение таких практик будет способствовать укреплению социальной сплоченности и патриотического духа в стране», – подчеркнул сенатор РФ.

Президент отметил важность анализа выполнения поручений и наказов избирателей, а также необходимость дополнения народной программы новыми обязательствами. Это создает дорожную карту для работы партии на следующие шесть лет. Генеральный совет партии одобрил включение новых социальных мер в народную программу с планируемым финансированием почти 15 трлн рублей.

«Это решение направлено на поддержку населения и улучшение качества жизни граждан. Сумма, выделяемая на финансирование ключевых положений программы, свидетельствует о серьезных намерениях партии в области социальной политики. В рамках этих мер предполагается реализация различных инициатив, включая поддержку семей с детьми, улучшение жилищных условий, развитие здравоохранения и образования. Эти шаги также могут быть частью стратегии партии по укреплению своей социальной базы и повышению доверия со стороны избирателей, особенно в условиях экономических вызовов», – заключил Николай Юрьевич.